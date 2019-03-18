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الإثنين 18/مارس/2019 - 01:55 م

الشريف: السيسي لقن العالم دروسًا في الدفاع عن حقوق الإنسان

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب
محمد الشريف
dostor.org/2557152

أشاد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب "مستقبل وطن" ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتوصيات المنتدى العربي الإفريقي الذي عقد بمحافظة أسوان بمشاركة 1500 شاب، مؤكدا أن التوصيات جاءت على قدر هذا الحدث الذي كان محل وتقدير المجتمعات الدولية.

وأكد رشاد، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن التوصيات بلورت اهتمام مصر وإيمانها بعمقها الإفريقي التاريخي، ومدى عزمها لتحقيق طفرة تنموية شاملة الأطراف تساهم في وضع منطقة الشرق الأوسط في مكانتها الرائدة اللائقة بها، والتي تأخرت كثير عن تبوأها بسبب الصراعات وكثرة التحديات وعدم توحيد الرؤى.

وأشار إلى أن اللجنة ستخصص بعض اجتماعاتها لمناقشة التوصيات مع الوزارات المعنية بالتنفيذ، وبحث آليات تنفيذها على أرض الواقع وخططها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مشددا على ضرورة دعم مؤسسات الدولة لتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل يتوازى مع حجم سرعة تحركاته.

وأوضح رئيس اللجنة أن التوصيات عززت الاهتمام بجيل الشباب وخصوصا المبتكرين والمخترعين، بما سيعود بالنفع على وضعية القارة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الاهتمام بصحة المواطن العربي والإفريقي يخلق مناخ طيب للإبداع وإنجاز المهام على أكمل وجه.

وأشار إلى أن التوصيات أبلغ رد على مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وانتقاد الأوضاع الخاصة بها في مصر، مؤكدا أن السيسي لقن البشرية جمعاء دروسًا في الدفاع عن حقوق الإنسان وتغيير مفاهيمه؛ بحيث لم تعد تقتصر على حق المأكل والمشرب فقط، بل أصبحت تشمل على سبيل المثال؛ الحق في تبادل الثقافات والأفكار والتعبير عن الرأي وإتاحة مناخ جيد يسمح لهم بالابتكار والإبداع، والتعرف على الحضارات الأخرى.

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