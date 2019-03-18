المشدد 15 سنة لعاطلين سرقا عجوز بالإكراه وشرعا في قتله بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 عامًا؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه في السرقه بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، حيث تم ضبط المتهمين عقب شروعهما في قتل مسن وسرقته أثناء سحبه مبالغ مالية من مكينة صراف آلي.



صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.



وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين اشتركا مع بعضهما في الشروع في قتل وسرقة مسن بالمعاش، أثناء سحبه لراتب المعاش من مكينة صراف آلي بدائرة القسم، حيث فوجئ يترجل شخصان مجهولان نحوه، وأشهرا في وجه أسلحة بيضاء وآخر ناري، بقصد تهديده لإجباره على تنفيذ طلباتهم وإعطائهم المبالغ المالية، وعندما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهمان وأحدثا به عدة إصابات بالغة، واستوليا على هاتفه المحمول والمبلغ المالي وفرا هاربين.



البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغًا من "محمد على" 62 سنة، بالمعاش، أنه تعرض للاعتداء من قبل مجهولين واستوليا منه على هاتفه المحمول ومبلغ 4000 ألف جنيه أثناء سحبه المبلغ من مكينة صراف آلي بالمنطقة، وفرا هاربين.



وبتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتهمين، تم ضبطهما وتبين أنهم كلا من "سيد.ف" 27 سنة عاطل، و"هانى.ع" 35 سنة، مسجل خطر، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التي أحالتهما عقب انتهاء التحقيقات إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا.