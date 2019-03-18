حبس عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية في السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب، اليوم الإثنين، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في تزوير المحررات الرسمية وبيعها للمواطنين بمبلغ مالي، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



وردت معلومات تفيد بإنشاء المتهم مكتب لتصوير المستندات بدون ترخيص في منطقة السيدة زينب، واتخذه وكرًا لممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها وبيعها لراغبى الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش المكتب، عُثر بداخله على 55 تقرير طبى خالى البيانات منسوب صدوره لعدد من المستشفيات ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، 10 تقارير طبية بالخدمات الإجتماعية الطبية خالى البيانات منسوب صدوره لعديد من المستشفيات معد للتزوير، و37 إخطار إجازة مرضية.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.