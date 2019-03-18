التحفظ على لحوم فاسدة في البساتين

أمرت نيابة البساتين، اليوم الإثنين، بالتحفظ على لحوم فاسدة تم ضبطها خلال حملة شنتها مباحث التموين استهدفت ضبط التجار الخارجين عن القانون.



وألقت مباحث التموين بالقاهرة، القبض على مسئول عن ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية عبارة عن لحوم مجمدة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات، تدل علي مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتمكنت شرطة التموين من ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة، 1.500 طن رنجة، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.