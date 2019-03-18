الذهب يتحول للارتفاع لأعلى 1300 دولار

تحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث صعدت أعلى 1300 دولار للأوقية، مع تعميق الدولار الأمريكي خسائره.



وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 1305.70 دولار للأوقية.



كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% عند 1305.70 دولار للأوقية.



وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 96.394.



وتبدأ غدًا اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية حيث تنتهي يوم الأربعاء، ويتلقى المعدن الأصفر دعمًا من زيادة التوقعات بأن الفيدرالي لن يرفع معدل الفائدة.



ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمدة يومين بدءًا من 21 مارس الجاري، ومن المقرر أن يكون البريكست على رأس أولوياتهم.



أما فيما يتعلق بالتطورات التجارية العالمية فكان دونالد ترامب صرح في الأسبوع الماضي أن المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد، لكنه أشار إلى أنه لا يستطيع أن يقول إنه قد يتوصل لصفقة نهائية.



كما يبدأ الرئيس الصيني في الأسبوع الجاري زيارة إلى عدد من الدول الأوروبية يستهدف منها الحصول على الدعم التجاري في ظل استمرار المباحثات بشأن التعريفات الجمركية مع واشنطن.