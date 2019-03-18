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اقتصاد
الإثنين 18/مارس/2019 - 01:46 م

"الغضبان": العراق يحرص على دعم أسعار النفط

وزير النفط العراقي،
وزير النفط العراقي، ثامر عباس الغضبان،
وكالات
dostor.org/2557140

قال وزير النفط العراقي، ثامر عباس الغضبان، إن بلاده تحرص على دعم أسعار النفط والعمل مع المنتجين من داخل وخارج "أوبك" على إعادة التوازن للأسواق العالمية من خلال السيطرة على المعروض النفطي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وكبار المنتجين من خارجها، والذي يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال الغضبان إن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدول المنتجة في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومن المتضامنين معها من خارجها على مراقبة قرار خفض الإنتاج النفطي الذي تم اتخاذه قبل نهاية العام الماضي والذي تم تطبيقه اعتبارا من يناير 2019 ولمدة 6 أشهر.

وأضاف الغضبان أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة التقارير التي تعدها اللجان المتخصصة والمنبثقة عن اجتماعات المنتجين وذلك لغرض تحقيق التزام الأعضاء بقرار خفض الإنتاج إلى نسب متقدمة والسيطرة على فائض المعروض النفطي، والعمل على اتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على الهدف الذي رسمته منظمة "أوبك " وشركاؤها وهو استقرار أسواق النفط العالمية والحصول على أسعار منصفة سواء للمنتجين أو المستهلكين، وهذا ما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد العالمي.

وتابع الغضبان أن العراق يلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين المنتجين وصولا إلى حلول وقرارات منطقية وواقعية، وأنه لمس من خلال لقاءاته مع نظرائه حرصهم على ذلك.

وشدد وزير النفط على أن قرار تمديد الاتفاق أو غير ذلك سيتم بحثه خلال الاجتماع المقبل في فيينا الشهر المقبل.

وشارك نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل اجتماع اللجنة الوزارية إلى جانب وزراء كل من المملكة العربية السعودية، وروسيا، وأذربيجان بمشاركة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وستجتمع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج اليوم الأحد لمناقشة جدول أعمال المراجعة للإنتاج ووضع السوق النفطية.

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