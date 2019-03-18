تكثيف أمني بمحيط "الأنبا أنطونيوس" بحلوان في أول قداسات "الابن الضال"

تشهد كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس، حالة من التكثيف الأمني أثناء إتمام مراسم وطقوس القداس الإلهي في أول أيام أسبوع الأبن الضال.



واسبوع الابن الضال هو ثالث أسابيع الصوم الكبير الذي تمتد مدته 55 يوما متصلة، بدأت في 4 مارس لتنتهي في 28 أبريل المقبل، على مدار 8 أحاد تنتهي بأحد القيامة.



وتخضع كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بحلوان لرعاية الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، وأباءها الست: وهم القس كاراس عبد الله، والقس يوحنا جابر، والقس أرسانيوس جابر، والقس نوفير سمير، والقس متاؤس عياد، والقس أبانوب ميلاد.