كنيسة الأنبا أنطونيوس بحلوان تبدأ أول قداسات أسبوع الابن الضال

بدأت منذ قليل مراسم وطقوس القداس الإلهي بكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بحلوان، في أول أيام أسبوع الابن الضال.



وأسبوع الابن الضال هو ثالث أسابيع الصوم الكبير الذي تمتد مدته 55 يوما متصلة، بدأت في 4 مارس لتنتهي في 28 أبريل المقبل، على مدار 8 أحاد تنتهي بأحد القيامة.



وتخضع كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بحلوان لرعاية الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، وأباءها الست وهم: القس كاراس عبد الله، والقس يوحنا جابر، والقس أرسانيوس جابر، والقس نوفير سمير، والقس متاؤس عياد، والقس أبانوب ميلاد.