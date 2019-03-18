صادرات سنغافورة غير النفطية ترتفع للمرة الأولى في 4 أشهر

صعدت صادرات سنغافورة خلال فبراير الماضي بعد 3 أشهر من الهبوط المتتالي، في إشارات مبكرة إلى أن اقتصادات جنوب شرق آسيا قد تكون المستفيد من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة إنتربرايز سنغافورة الحكومية، اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد المحلية غير النفطية ارتفعت بنسبة 4.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي مقابل هبوط بنحو 10.1% في يناير السابق له.



وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن صادرات سنغافورة غير النفطية سوف تشهد هبوطًا بنحو 3.4% في فبراير الماضي على أساس سنوي.



أما على أساس شهري، فإن صادرات سنغافورة غير النفطية ارتفعت بنسبة 16% خلال فبراير الماضي مقابل انخفاض بنحو 5.7% في يناير السابق له.



ويأتي ارتفاع صادرات سنغافورة بدعم الزيادة في شحنات البلاد إلى الصين (32.8%) وهونج كونج (10.5%) والولايات المتحدة (17.8%)، بحسب البيانات.



ووفقًا للبيانات، فإن الصادرات غير الإلكترونية شهدت زيادة خلال فبراير على أساس سنوي 9.4% مقابل تراجع 7.9% في يناير السابق له، في حين تراجعت صادرات الإلكترونيات بنحو 8% بعد انخفاض 15.9% بالشهر السابق.



وبالنسبة لصادرات سنغافورة النفطية، فتراجعت بنحو 10.6% في فبراير الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 مقابل 3.2% هبوطًا في يناير السابق.



وفي الوقت نفسه، فإن إجمالي التجارة شهدت زيادة بنسبة 3.3% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي بعد نمو 4.2% في الشهر السابق.



وصعد إجمالي الصادرات السنغافورية بنحو 4.4% في فبراير، كما ارتفعت الواردات الإجمالية بنسبة 2.4% بالفترة نفسها.



وارتفع الدولار السنغافوري مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.1%.