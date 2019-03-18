التحري عن سائق يتاجر في "الأستروكس" بحلوان

أمرت نيابة حلوان، اليوم الإثنين، بإجراء تحريات المباحث في واقعة اتهام سائق بالاتجار في مخدر الأستروكس، والتحفظ على 100 لفافة من المخدر، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي.



البداية عندما وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام "عمر محمد"، 32 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة عين حلوان، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل الأكمنة تم القبض على المتهم، وبتفشيته عثر بحوزته على 100 لفافة من مخدر الأستروكس، ومبلغ مالى كبير وهاتف محمول، حال استقلاله توك توك قيادته.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.