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الإثنين 18/مارس/2019 - 01:43 م

السفير المصري في نيوزيلندا يعزي أسر ضحايا المسجدين ويزور المصابين

السفير المصري في
ألفت الكحلي
dostor.org/2557131

قدم طارق الوسيمي سفير مصر في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، واجب العزاء لأسر الشهداء المصريين في حادث الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، معربا عن تعازي الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الخارجية سامح شكرى لأسر الشهداء الأبرياء، ومؤكدا على استعداد مصر لنقل جثامين الشهداء إلى أرض الوطن فورا.

وزار السفير المصابين المصريين في الحادث للاطمئنان على صحتهم ومتابعة تقديم الرعاية الصحية لهم، موضحا أنهم بصحة جيدة بعد إجراء بعض العمليات الجراحية لهم، فضلا عن خروجهم من مستشفى كرايستشيرش.

والتقى الوسيمي أيضًا خلال الزيارة بأبناء الجالية المصرية في مدينة كرايستشيرش للاطمئنان على أحوالهم ومؤازرتهم في هذا الظرف الصعب والاستماع إلى طلباتهم، بالإضافة إلى مقابلة مصابي الحادث من الجاليات العربية والمسلمة الشقيقة.

كما شارك في مراسم تقديم التعازي لأسر الضحايا بمقر مسجد ليينوود الذى شهد الحادث الإرهابي، وذلك بحضور الأب فيليمون الباراموسي، وميلاد ماكاريوس نائب رئيس الجالية في مدينة كرايستشيرش، ووفد من الكنيسة القبطية وأبناء الجالية من الأقباط المصريين، فضلا عن مشاركة إمامي مسجدي كرايستشيرش.

السفير المصري في نيوزيلندا يعزي أسر ضحايا المسجدين ويزور المصابين
السفير المصري في نيوزيلندا يعزي أسر ضحايا المسجدين ويزور المصابين
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