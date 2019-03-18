حبس عاطل يروج الأقراص المخدرة في حلوان

أمرت نيابة حلوان، اليوم الإثنين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 470 قرص ترامادول، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



البداية بورود معلومات للنقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم حلوان، مفادها إتجار "محمود منازع مرسي"، 35 سنة، عاطل، في المواد المخدرة بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات دلت على صحة الواقعة، وباستصدار إذن النيابة خرجت قوة من القسم وبإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته 470 قرص ترامادول مخدر، ومبلغ مالي 100 جنيه.



بمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازة المواد المخدرة من أجل الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، فتحرر محضر برقم 31084 لسنة 2019 وباشرت النيابة التحقيق.