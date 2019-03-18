حزب المؤتمر اليمني يشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني للقضاء على الحوثيين

شدد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي باليمن عبد الرحيم الفتيح على ضرورة الاصطفاف الوطني لإنقاذ البلاد من المليشيات الحوثية بصنعاء.



وقال الفتيح ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الإثنين من القاهرة ـ "يجب علينا استغلال وجود خلافات جسيمة بين قيادات الجماعة الحوثية في العاصمة صنعاء ونخلق حالة من الاصطفاف الوطني للقضاء عليها وهي في أضعف مراحلها".



وأشار إلى أن الخلافات نشبت بين القيادي محمد على الحوثي ومهدي المشاط رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" حول الصلاحيات في السلطة والثروة.



وأضاف أن محمد على الحوثي يمثل السلطة الفعلية الحاكمة في صنعاء كما أنه يقوم بالتعيينات في مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الاموال التي يستولى عليها محمد الحوثي يتم تهريبها إلى حزب الله.



وأوضح الفتيح أن المتحدث باسم الحوثيين عبد الملك الحوثي يسعى حاليا لاحتواء الفجوة التي نشبت بين القيادات الحوثية في صنعاء.