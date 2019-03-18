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الإثنين 18/مارس/2019 - 01:40 م

نقل أبراج الضغط العالي

زيادة عدد الكليات ونقل أبراج الضغط العالي أبرز قرارات رئيس الوزراء خلال زيارته لجامعة أسوان

صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسراء توفيق
dostor.org/2557122

قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وافق على نقل أبراج الضغط العالي بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وسوف تضيف توسعات جديدة للجامعة، تقدر بحوالي 30 فدان ليرتفع بذلك اجمالي مساحة هذا الحرم الجامعي إلى 130 فدانا.

جاء ذلك أثناء الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتفقد مباني جامعة أسوان في مدينة أسوان الجامعة وكان في استقبالهم لفيف من قيادات الجامعة.

وأضاف الدكتور "غلاب" أن رئيس الوزراء وافق أيضا علي إنشاء سور للحرم الجامعي في مدينة أسوان الجديدة للحفاظ علي ممتلكات الجامعة في هذه المنطقة، كما وجه رئيس الوزراء الي ضرورة زيادة عدد الكليات في اسوان الجديدة لجذب اعداد كبيرة من الطلاب وتحقيق اكبر فائدة علمية.

واشار غلاب إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي وجه أيضا الي انشاء مشروع دار مصر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مدينة أسوان الجديدة لتوفير الاستقرار لهم وتخفيف مشقة المواصلات عليهم.

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