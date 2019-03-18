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الإثنين 18/مارس/2019 - 01:39 م

السيطرة على حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص في الأقصر

صورة من الحدث
صورة من الحدث
هدي الأمير
dostor.org/2557119

تمكنت الحماية المدنية في الأقصر من إطفاء حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص، بمعاونة رجال حى المطار وإدارة الحدائق والبساتين.

حيث تلقت غرفة عمليات المدينة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأرض زراعية مليئة بالهيش والبوص، بطريق المطار أمام بنزينة صالح، فتم اخطار الحماية المدنية ورئاسة حي المطار بالتنسيق مع إدارة الحدائق والبساتين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم التعامل للسيطرة على الحريق، حتى لا تمتد وسط الأراضي الزراعية المجاورة، وذلك بمعرفة سيارة أطفاء، وسيارة ري الأشجار تابعة لإدارة الحدائق والبساتين ومعاونة رجال حى المطار، ولم تحدث أي تلفيات أو إصابات.

السيطرة على حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص في الأقصر
السيطرة على حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص في الأقصر
السيطرة على حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص في الأقصر
السيطرة على حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص في الأقصر
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