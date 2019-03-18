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عالم
الإثنين 18/مارس/2019 - 01:39 م

مقتل 3 مراهقين في حادث تدافع بأيرلندا الشمالية

مقتل 3 مراهقين في
dostor.org/2557118

أعلنت الشرطة، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة مراهقين فيما يشتبه أنه حادث تدافع، وقع أثناء الاحتفال بيوم "القديس باتريك"، في أحد فنادق أيرلندا الشمالية.

وتحقق شرطة أيرلندا الشمالية في مقتل فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، واثنين من الفتية، يبلغان من العمر 16 و17 عاما، في حفل أقيم بفندق "جرينفيل" في كوكستاون، مساء أمس الأحد، بحسب ما قاله المسئول في الشرطة، مارك هاميلتون.

وقال هاميلتون إن ثلاثة مراهقين آخرين أصيبوا، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، ما زالت حالتها مستقرة في المستشفى.

وأوضح: "مازالت تحقيقاتنا في مرحلة مبكرة، وعلى الرغم من أن السبب المحدد وراء وقوع الحادث ما زال مجهولا، إلا أن هناك تقارير عن حدوث تدافع في مكان الحادث، وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود مجموعة كبيرة من الشباب الذين كانوا ينتظرون لدخول (صالة) ديسكو".

وأضاف هاميلتون: "كما أننا لدينا تقارير حول وقوع عراك بعد الواقعة، وقد أبلغ شخص واحد على الأقل عن تعرضه لاعتداء".

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