هولندا: لا نستبعد وجود شركاء لمنفذ حادث اوتريخت

محافظ البحرالأحمر يشارك الطلاب زراعة أشجار التوت بمدرسة بالغردقة

بدأت محافظة البحر الأحمر، تنفيذ مشروعات لإحياء زراعة التوت، على أن تكون مدارس البحر الأحمر هي النواة الأولى للمشروع. حيث شارك اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، طلاب مدرسة ...