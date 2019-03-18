القاهرة : الإثنين 18 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
عالم
الإثنين 18/مارس/2019 - 01:37 م

هولندا: لا نستبعد وجود شركاء لمنفذ حادث اوتريخت

هولندا: لا نستبعد
منار أحمد
dostor.org/2557115

رفعت السلطات الهولندية التحذير الأمني في أوتريخت إلى أعلى درجة، لافتة الي انها لا تستبعد وجود شركاء لمطلق النار في حادثة أوتريخت.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ 3 شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 4 شهر

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ 4 شهر

الخطوط الجوية الكويتية تقرر تعليق العمل لسوء الطقس

منذ 5 شهر

فوز اليمينى المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

منذ 5 شهر

ليبيا.. داعش يهاجم بلدة الفقهاء ويختطف عددًا من قوات الشرطة

الآن

الشرطة الهولندية: وقوع إصابات في حادث إطلاق نار بمدينة أوتريخت

مدبولي وعبدالعال يضعان حجر الأساس لمحور دراو على نيل أسوان

كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بمحور جسر السويس

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل في الغربية

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

ألبومات الصور

مدبولى وعبدالعال يضعان حجر أساس "محور دراو" بأسوان

إدارة طنطا تكافئ اللاعبين بـ"عزومة" لتصدرهم مجموعة بحري

محافظ البحرالأحمر يشارك الطلاب زراعة أشجار التوت بمدرسة بالغردقة

غرق طالب أثناء وقوفه فوق صخرة بالبحر لالتقاط صورة في الإسكندرية

رياضة

تهمة جديدة تلاحق رونالدو في إيطاليا.. والتحقيق الخميس المقبل

صراع بايرن ميونخ ودورتموند على لقب البوندسليجا يتصدر صحف ألمانيا

وسط مزاعم لرحيله.. أزمة إيكاردي في طريقها للحل

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل في الغربية

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

ads
كشكول

"مينوش" تلقي محاضرة نادية يونس التذكارية بالجامعة الأمريكية.. الأربعاء

بالصور.. "راقي بأخلاقي" سلسلة ندوات دينية بجامعة حلوان

تعاون بين جامعتي "كفر الشيخ" و"بكين للتكنولوجيا الكيميائية"

مصطفي الفقي : مشروع تطوير العقل المصري من المشروعات القومية

خبير دولي يدعو لتطبيق معايير المخطط الإيطالي للحفاظ على الهوية في مصر

الأمصار

يويفا يفتح تحقيقا رسميا مع رونالدو بسبب احتفاله بفوز فريقه

المغرب.. نائب إخواني يثير غضب "الأمازيع" ويضطر للاعتذار

إطلاق نار في حي سكني بهولندا ووقوع مصابين

موقف بطولي جديد لـ "فتى البيضة" بعد تدفق التبرعات

كلوب يكشف سبب امتناع صلاح عن تنفيذ ضربة الجزاء

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في روسيا

عداء كفيف وكلابه يدخلون التاريخ في سباق نيويورك لنصف الماراثون

امرأة أمريكية تضع ست أطفال بصحة جيدة في ست دقائق فقط

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تقرير: 56 مليون طفل في العالم قد يتوفون بحلول عام 2030

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎