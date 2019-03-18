هولندا: لا نستبعد وجود شركاء لمنفذ حادث اوتريخت
رفعت السلطات الهولندية التحذير الأمني في أوتريخت إلى أعلى درجة، لافتة الي انها لا تستبعد وجود شركاء لمطلق النار في حادثة أوتريخت.
رفعت السلطات الهولندية التحذير الأمني في أوتريخت إلى أعلى درجة، لافتة الي انها لا تستبعد وجود شركاء لمطلق النار في حادثة أوتريخت.
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