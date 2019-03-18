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الإثنين 18/مارس/2019 - 01:35 م

الأم المثالية بالأقصر: واجبي نحو أسرتي ساعدني على تخطي الصّعاب

أمل جرجس مُسعد،
أمل جرجس مُسعد،
هدي الأمير
dostor.org/2557113

عبّرت أمل جرجس مُسعد، عن سعادتها بعدما منحتها وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام لقب «الأم المثالية» تكريمًا وتقديرًا لها على تضحيتها من أجل أفراد أسرتها، ومحاولة لرد الجّميل على ما تحملته من صعاب في سبيل تربية أطفالها بعدما خطف الموت زوجها.

وقالت «أمل» البالغة من العمر 52 عامًا، وتعمل بوظيفة إدارة بمدرسة السلام الخاصة للغات بمدينة الأقصر، إن لديها إحساس في غاية السعادة بعدما وقع عليها الأختيار لتكون الأم المثالية لهذا العام في محافظتها، وإن تكريمها من جانب الدولة يعد تتوجيًا لها علي حجم المتاعب والصعاب التي واجتهها خلال تربية أطفالها.

وتحكي «أمل» إن زوجها وافته المنية في سن صغيرة متأثرًا بإصابته بورم في المخ، وبعدما خاضت معه رحلة من العلاج أنتهت بالفشل وفاة الزوج، لتصبح فجأة مسئولة عن أسرة مكونة من 3 أطفال ولدان وبنت، وفي المقابل لم تجد مصدرًا للدخل للإنفاق علي أطفالها، سوي معاش بسيط للغاية كانت تحصل عليه من النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين، وهذا ما دفعها إلي العمل ولجأت إلي تعلم الحرف اليدوية لتجني مبلغًا بسيطًا لا يتعدي 150 جنيهًا.

وأضافت أن تربية أطفالها الصغار لم يكن بالأمر الهين، بل إنه كان أشبه بالمهمة المستحيلة، فكيف لشابة بالكاد تجاوز عمرها الثلاثون عامًا أن ترعي ثلاثة أطفال، وتعمل علي توفير كافة إحتياجاتهم، وكيف تتعامل مع كل مرحلة عمرية، وبمرور الوقت لجأت الأم إلي بعض الأصدقاء الذين ساعدوها للحصول علي فرصة للعمل بمدرسة السلام الخاصة، وهذا ما جعلها تكتسب الكثير من المهارات التربوية التي ساعدتها علي تربية أطفالها.

وأشارت إلي أن رحلة كفاحها توجت بعدما تمكن أبنائها من الحصول علي شهادات جامعية عليا ممثلة في حصول أحدهم علي ليسانس الألسن والثاني بكالوريوس تجارة والابن الثالث في نهائي هندسة.

وأكدت علي أنها سوف تحرص علي أن تنقل تجربتها في تربية أطفالها بمفردها للسيدات اللاتي تتشابه ظروفهن الإجتماعية مع قصة كفاحها، حتي يتفادين التعرض للصعاب التي واجهتها.


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