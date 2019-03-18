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الإثنين 18/مارس/2019 - 01:33 م

وزير الشباب يؤكد ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
وكالات
dostor.org/2557112

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، تبادل الخبرات على مستوى قطاعى الشباب والرياضة، تنفيذ برامج وزيارات متبادلة، وإدراج كل بنود اتفاق التعاون فى بروتوكول مشترك يتم توقيعه مع كل دولة على حده بعد التنسيق والمراجعة مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه كلا من وزراء الشباب بنيجيريا جوفومين جايكوب، بتشاد محمد نصر الله عبد الله، بسيراليون محمد بانجورا، بجامبيا هادراميح سيدى بيه، ونائبة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين على هامش المشاركة فى ملتقى الشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف الوزير عن مجموعة من البرامج المختلفة التى تنفذها الوزارة هذا العام بمشاركة شباب الدول الأفريقية ضمن فعاليات "أسوان عاصمة الشباب الأفريقية"، التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا لمشاركة شباب القارة السمراء فى هذه الفعاليات.

من جانبهم، أشاد وزراء الشباب والرياضة الأفارقة بفكرة إقامة ملتقى الشباب العربي الأفريقي فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وإعلان الرئيس السيسي أن "أسوان" عاصمة الشباب الأفريقي؛ انطلاقًا من الاهتمام بدور الشباب فى عملية التنمية والبناء داخل القارة السمراء، وفى إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية فى مختلف المجالات.

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