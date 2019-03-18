مقتل 44 مُسلحًا من "طالبان" بعمليات للقوات الخاصة الأفغانية

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الإثنين، مقتل 44 مُسلحًا من حركة طالبان في العمليات التي نفذتها القوات الخاصة الأفغانية والغارات الجوية التي تم شنها في مختلف أنحاء البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت المصادر - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن القوات الخاصة نفذت عملية تطهير في إقليم قندوز، دمرت خلالها عبوتين ناسفتين، كما قتلت القوات 7 من مُسلحي طالبان خلال عملية مداهمة نفذتها في إقليم نانجرهار الشرقي، في الوقت الذي أسفرت فيه غارة جوية على الإقليم نفسه عن مقتل أحد القناصين.



وأضافت أن القوات الخاصة نفذت أيضًا عملية مداهمة في إقليم غزنه، أسفرت عن مقتل 4 من مُسلحي طالبان، إلى جانب مصادرة عدد من العبوات الناسفة وكميات من الأسلحة والذخائر.



وأشارت المصادر أيضًا إلى مقتل اثنين من عناصر طالبان المُسلحة في غارة جوية شنت في إقليم خوست، في حين قُتل 14 مُسلحًا في عملية أخرى تم تنفيذها في إقليم هلمند، إلى جانب تدمير أكثر من 2000 رطل من نترات الأمونيوم وعدد من مكونات العبوات الناسفة أيضا خلال العملية نفسها.



وذكرت المصادر أيضًا أن 16 مُسلحًا على الأقل قُتلوا خلال الغارات الجوية، التي شنت على إقليمي أوروزجان وهلمند، مُضيفة أن الغارة المنفصلة التي أُطلقت في إقليم هلمند، أسفرت عن تدمير بناية تُستخدم كمركز عمليات من جانب حركة طالبان.



من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها طالبان، بشأن هذه العمليات حتى الآن.