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الثقافة
الإثنين 18/مارس/2019 - 01:28 م

"الطاحونة" و"أليس في بلاد العجايب" بثقافة الشرقية

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
جمال عاشور
dostor.org/2557103

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروض نوادي المسرح بفرع ثقافة الشرقية، حيث استقبل مسرح قصر ثقافة الزقازيق عروض نوادي المسرح بحضور أعضاء لجنة التحكيم وهم المخرج سمير زاهر، والناقد الدكتور عبد الحميد منصور، ومحمد عدلي عضو رقابة، والكاتبة شيماء عزت.

العرض الأول بعنوان "الطاحونة" تأليف ملحة عبد الله، إخراج حسام محي، سينوغرافيا أيمن موافي، إعداد موسيقي حسام محي، مخرج منفذ رمضان جميل، بطولة محمد صابر "العجوز"، محمد حسني "الابن"، مروة عبد الرازق "الأبنة"، ظهور خاص لوليد نبيل "الرجل".

وتدور فكرة العرض فى إطار عبثي عن علاقة عجوز بأبنه وأبنته واتهام الأبن والبنت لأبوهم بقتل أمهم شكا منه فى خيانتها له فاتهم الأب ابنه بسرقة أمواله وذهبه مما أدى لسجن الأبن عشر سنوات وهروب البنت من القرية، وتبدأ المسرحية بلقائهم بعد هذه السنوات وصراعهم لتبادل إثبات وجهه نظر كل منهم.

والعرض الثاني بعنوان "أليس في بلاد العجايب" وهي عبارة عن ورشة في فنون الأداء والارتجال المسرحي، صياغة الأفكار والتأليف عمر النادى، تدريب وإخراج محمود عمران، سينوغرافيا محمد عبدالله العشوائي، رسم ميرا سعيد، مخرج مساعد محمد جوبا، مخرج منفذ عمر النادى، استايلست حسام عبد الحميد وسمير الشهيدي.

يقدم العرض مغامرة تخوضها "أليس" للبحث عن جدها الذي أتى إلى بلاد العجايب عن طريق تعويذة سحرية لتحرير "يوسو" مساعد الملك "من رع"، تنتقل أليس إلى بلاد العجايب بنفس الطريقة التي انتقل بها جدها، فتصدم بما تراه من أفعال مشينة وسلوكيات ضالة، وهذا عكس ما كان يرويه لها جدها تمامًا، وتتوالى مغامراتها حتى تعود مع جدها.

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