إعلامي سعودي: الشلهوب يشبه تشافي
قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى صخرة بسبب موجة عالية ضربته مما أدت إلى اختلال توازنه وسقوطه بمياه البحر، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول ...
استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الاثنين، جولتهم بأسوان، بتفقد مقر جامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة. ...
تابع المهندس طلعت عبد القادر عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، أعمال تصميم مسارات الكابلات الكهربائية ومدها أسفل الطريق الدولى الساحلي. وأشاد "عبد الوهاب"، بتعاون ...