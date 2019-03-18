إعلامي سعودي: الشلهوب يشبه تشافي

أشاد الإعلامي خالد القحطاني، بلاعب فريق الكرة بنادي الهلال، محمد الشلهوب، واصفًا إياه بأنه اللاعب الأسطوري الذي يصنع الفارق دائمًا.





وصنع الشلهوب هدف الهلال في مرمى الأهلي، والذي حمل توقيع سوريانو، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال في "محيط الرعب"، ضمن منافسات مرحلة الذهاب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.





وأوضح القحطاني، أن الشلهوب في كل مباراة يلعبها هذا الموسم، يحصل على تقييم بين 7.5 و8، كما أنه استطاع أن يسجل هدفين ويصنع 5 أهداف في لقاءات الهلال هذا الموسم، رغم قلة دقائق اللعب، مضيفًا "ليس شرطًا للاعب الأسطوري أن يلعب 90 دقيقة، بل يكفي أنه يصنع الفارق لفريقه في الدقائق القليلة التي يلعبها، مثل تشافي في آخر مواسمه مع برشلونة، لم يكن يلعب كثيرًا، وكذلك تيم كاهيل الذي أعتبره أسطورة، الذي كان يلعب دقائق قليلة، ثم يشيد به الكثيرون".





وتابع "الشلهوب موهبة عاليًا جدًا، ولكن إذا مر في مباراة لم يكن فيها بالشكل المطلوب، تطالبه الجماهير بالاعتزال قائلين (احترم تاريخك واعتزل)، ولكنه يتعامل مع هذا الأمر بتحدٍ، ويعود لتألقه".





ونوه القحطاني بأن ما يميز الهلال هذا الموسم، هو الجودة العالية للاعبين المحليين، في حين لا يزال الأهلي مقاتلًا على آخر بطولة في الموسم، لتصبح أفضلية التأهل للنهائي العربي، 60% للهلال و40% للأهلي، مع أفضلية الهدف الذي فاز به الهلال في لقاء الذهاب.