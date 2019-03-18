الأسهم الصينية تقفز لأعلى مستوى في 10 أشهر

أنهت مؤشرات الأسهم الصينية تعاملات اليوم الاثنين عند أعلى مستوى في نحو 10 أشهر، مسجلة أكبر مكاسب في الأسواق الآسيوية مع ترقب مزيد من الإشارات من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.



وينظر المستثمرون باهتمام إلى نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المزمع الإفصاح عنها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة عند مستوى 2.25 إلى 2.50%.



ومنذ بداية العام الحالي والمركزي الأمريكي يتبع نهجًا حذرًا فيما يتعلق بموقفه بشأن زيادات معدل الفائدة وهو الاتجاه الذي يخالف الزيادات الأربعة التي نفذها في عام 2018.



وبنهاية الجلسة، أغلق مؤشر "سي.إس.آي 300" للأسهم الصينية على ارتفاع بنحو 2.85% وهي أكبر وتيرة ارتفاع يومي منذ أواخر فبراير، ليصل المؤشر إلى 3851.75 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ مايو الماضي.



وبنهاية جلسة اليوم، فإن مؤشر "سي.إس.آي 300" الصيني حقق مكاسب بنحو 27.9% منذ بداية العام الحالي.



وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 2.5% ليصل إلى 3096.4 نقطة.



وفي سياق آخر، فإن مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج ارتفع بنسبة 2.4% في حين صعد مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.6% فقط.



واستقر اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 6.7143 يوان.