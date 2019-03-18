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الإثنين 18/مارس/2019 - 12:15 م

وفاة طفلين في حادث إثر اقتراب إعصار شمال شرق أستراليا

وفاة طفلين في حادث
dostor.org/2556967

لقى طفلان حتفهما في حادث سير خلال ظروف طقس عاصفة شمال شرقي أستراليا بسبب إعصار وشيك.

وقال مسئولو الطوارئ للصحفيين إن الطفلين توفيا في حادث شمل سيارة واحدة بمنطقة بيكس كروسنج، بالقرب من بريسبن في ولاية كوينزلاند، اليوم الإثنين.

وقال المسعفون إن امرأة في الثلاثينات من عمرها نقلت إلى المستشفى بطائرة، ونقل طفل آخر أيضا إلى المستشفى في حالة حرجة.

ويتسبب إعصار تريفور في فوضى مرورية بعدة مناطق، وتصادم ما لا يقل عن خمس مركبات، من بينها حافلة، بالقرب من جسر جيندالي بريدج خارج بريسبن.

وأصيب أربعة أشخاص، وسجلت الشرطة حادث تصادم أيضا في منطقة ريفرسايد إكسبريسواي.

ووقعت الحوادث خلال اجتياح الأمطار الغزيرة والأمطار الثلجية والرياح القوية للمنطقة.

وقالت شرطة كوينزلاند أيضا إن العواصف أسفرت عن بعض نوبات انقطاع التيار الكهربائي في الجانب الشمالي من بريسبن، مع انطفاء أضواء الإشارات المرورية في الكثير من التقاطعات.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي تحذيرا من رياح مدمرة وعواصف ثلجية خطيرة وأمطار غزيرة، حيث يتوقع أن يصل الإعصار تريفور إلى اليابسة، غدا الثلاثاء، بقوة عاصفة من الدرجة الثالثة في منطقة الساحل شمالي كوينزلاند، بالقرب من الحيد المرجاني العظيم.

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