عمر صلاح وعبد السلام ينتظمان في معسكر المنتخب الأولمبي

ينتظم اليوم عمر صلاح ومحمد عبدالسلام ثنائي الزمالك في معسكر المنتخب الأولمبي الحالي في إسبانيا لخوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري الممتاز بعد موافقة جروس على انضمامهما للمنتخب ليغيب الثنائي عن لقاء المقاولون المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل .





وفي نفس الوقت يسافر خالد بوطيب ، مهاجم الفريق ، الى المغرب للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المغربي .





وتواجد الثلاثي ، مع بعثة الزمالك ، في الجزائر لخوض مباراة نصر حسين داي في ختام دور المجموعات للكونفدرالية الافريقيةوالتي انتهت بالتعادل السلبي وتأهل الزمالك إلى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، بتصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط