الآثار: الاحتفال بعيد الأم في متحف النسيج المصري

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز عدد من الفعاليات بمناسبة عيد الأم، تحت عنوان "أم المعز" يوم الأربعاء 20 مارس.



وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن الفعاليات سوف يتم تنظيمها بقاعة المحاضرات داخل المتحف، لتكريم عدد من الأمهات من منطقة الجمالية وشارع المعز بناء على استفتاء قام به أهالي المنطقة تحت إشراف إدارة المتحف، ومنهم السيدة حلاوتهم زينهم الأم الناجية من تفجير الدرب الأحمر.



ومن جانبه أضاف د. أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف، أن المتحف سينظم ندوة حول قيمة الأم في الدراما المصرية وسبل تناولها في الأدوار الفنية، تقدمها الفنانة سميرة عبد العزيز، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الجوالات الأثرية للجمهور داخل أروقة المتحف المختلفة وذلك يومي الأربعاء والخميس، لتعريفهم عن أهم القطع التي يعرضها والتي تعبر عن الأمومة ومنها لوحة حجرية نادرة للسيدة مريم العذراء تحمل السيد المسيح طفلًا.