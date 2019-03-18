20 % ارتفاعًا فى مبيعات الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأم

قال بهاء ديمتري، رئيس لجنة المعارض وعضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن حجم مبيعات الأجهزة الكهربائية ارتفع بنسبة 20% خلال الفترة الحالية، نظرًا لموسم الاحتفال بعيد الأم.



وأضاف أن مناسبة عيد الأم أحدثت انتعاشًا في السوق المحلي وأحدثت أثرًا إيجابيًا فى حركة البيع.





وأوضح أن الأجهزة المنزلية الصغيرة التي تقل قيمتها عن ألف جنيه حدث لها رواج خلال الفترة الحالية.



ولفت إلى أنه تم عمل عروض تسويقية خاصة للمستهلكين بهدف الاحتفال بهذه المناسبة.