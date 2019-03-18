رئيس جودة التعليم وعباس يتفقدان عددًا من المعاهد الأزهرية

تفقدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، يرافقها الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف اليوم، عددا من المعاهد الأزهرية.



وقالت الدكتورة يوهانسن عيد فى تصريحات خلال الزيارة إنه قد تقدم للاعتماد في العام الدراسي (2018 2019) 123 معهدا أزهريا، وقد قامت الهيئة بتنفيذ (77) زيارة اعتماد و(6) زيارات استكمال للمعاهد التي تم إرجائها لحين استيفاء بعد نقاط الضعف بها، وتم اعتماد (70) معهدًا أزهريًا منها، وجار دراسة بقية التقارير.



وأضافت أنه يتم حاليا تنفيذ (40) زيارة اعتماد في الفصل الدراسي الثاني منها (33) معهد رياض أطفال بالاستعانة بما يقرب من 120 مراجع خارجي من الهيئة.