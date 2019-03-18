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الإثنين 18/مارس/2019 - 12:08 م

"البيئة" تنفذ حملة توعية بعدد من مدارس منيا القمح في الشرقية

البيئة تنفذ حملة
أ ش أ
dostor.org/2556954

نفذت وزارة البيئة حملة توعية بيئية بعدد من مدارس منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار رفع الوعي البيئي لدى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية المختلفة، بالتعاون مع النائب وجيه أباظة عضو مجلس النواب.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن الحملة، التي تم تنفيذها أمس، تضمنت تنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية للطلاب حول مفاهيم البيئة وأهم السلوكيات الخاطئة في حق البيئة، وكيفية تغيير تلك السلوكيات؛ للحفاظ على البيئة المحيطة.

وأضافت أنها تهدف أيضًا إلى التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والطاقة والغذاء، وحث الطلاب على المشاركة في الاحتفال بساعة الأرض بعد تعريف الطلاب بها، حيث أكدوا من جانبهم حرصهم على المشاركة في هذا الحدث العالمي.

وأوضحت الوزارة أن فعاليات الحملة البيئية تضمنت مشاركة أطفال المدارس في تنفيذ ألعاب بيئية، والتي يتم من خلالها تقديم معلومات بيئية وتبسيطها للطلاب.

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