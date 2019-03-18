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الإثنين 18/مارس/2019 - 12:07 م

البحث العلمي تبحث تعزيز مشاركة المرأة في التنمية التكنولوجية

الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
أ ش أ
dostor.org/2556952

يفتتح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، بعد غد الأربعاء، فعاليات مؤتمر (تمكين المرأة)، في إطار تنفيذ الأكاديمية مبادرة تعزيز إمكانات ودور المرأة المصرية في مجال التنمية التكنولوجيا وريادة الأعمال (Women-UP)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

وقال الدكتور محمود صقر- في تصريح اليوم الاثنين- إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية التكنولوجية والاقتصادية، من خلال إتاحة فرص تنموية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات، وبدعم قدرات صاحبات تلك المشروعات، وتنمية مهاراتهن للاستفادة من التطور التكنولوجي والأساليب العلمية الخاصة بالتنمية، مشيرا إلى أن معظم الأنشطة تتركز مبدئيا في مجالات المياه والطاقة والصناعات الغذائية.

وأضاف أن المؤتمر سيبحث التحديات التي تواجه المرأة في مصر من رائدات الأعمال والمرأة المعيلة التي تحول دون تقدمها وإثبات قدرتها، فضلا عن سبل دعم إمكاناتها، موضحا أنه على هامش المؤتمر ستقوم مبادرة (Women-UP) بالإعلان عن افتتاح مركز تنمية ريادة الأعمال (بدايتي) وإطلاق أول نداء لريادة الأعمال تحت مبادرة (Women-UP).

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