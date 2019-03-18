ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في روسيا

أعلنت وزارة العمل الروسية أن عدد المواطنين الروس العاطلين عن العمل والمسجلين رسميا في روسيا اعتبارا من 13 مارس الجاري، ارتفع بنسبة 1.1 بالمئة؛ ليصل إلى 810.9 ألف شخص.



وذكر بيان لوزارة العمل الروسية، اليوم الاثنين، أن عدد العاطلين عن العمل المسجلين ارتفع في الفترة من 6 إلى 13 مارس 2019 بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 810.9 ألف شخص، مشيرا إلى أنه قبل عام كان عدد العاطلين عن العمل المسجلين 801.4 ألف.



وأشار البيان إلى أن عدد المواطنين العاطلين عن العمل انخفض خلال أسبوع في مناطق مثل أستراخان وكورسك وياروسلافل وداغستان وكالميكيا والشيشان وكامتشاتكا، وزاد عدد المواطنين الروس العاطلين عن العمل في 73 منطقة روسية أخرى.



وأضافت وزارة العمل الروسية أن أكبر نمو لوحظ للعاطلين عن العمل سُجل في مدينة سيفاستوبول وجمهوريات كاراتشاي- تشيركيس وساخا ياكوتيا وخاكاسيا وأقاليم كراسنودار وخاباروفسك ونوفجورود وساراتوف وتولا وتيومين.



وذكرت الوزارة أنه اعتبارا من 1 مارس الجاري كان متوسط معدل البطالة في روسيا 1 بالمئة من السكان الناشطين اقتصاديا.