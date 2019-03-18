نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"
يقدم موقع "الدستور"، أهم الأخبار فى نشرة الظهيرة، اليوم الاثنين 18 مارس 2019، وكان أبرزها:
الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 24 درجة
مكرم تتوجه لنيوزيلاندا لزيارة المصريين المصابين بحادث المسجدين غدا
البورصة تربح 314.1 مليون جنيه في مستهل تعاملات اليوم
الجارديان: اكتشاف جديد يؤكد إنشاء الفراعنة قوارب نهرية غير عادية
بوق الإرهاب.. القصة الكاملة لتحريض وجدي غنيم للإخوان في الجزائر
الأم المثالية الأولى على الجمهورية: أفنيت حياتي من أجل أبنائي
"الهضبة" يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى
كارمن سليمان تطرح "الساعة بتاعت قبل النوم" عبر يوتيوب
سمية الخشاب تتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة على يوتيوب بـ"بتستقوى"
الجيش الأمريكى يخطط لإبقاء ألف جندى فى سوريا
تيريزا ماى: لا مكان لليمين المتطرف الحاقد فى مجتمعنا
مفاجأة.. منفذ مذبحة نيوزيلندا زار إسرائيل عام 2016
حملة مساعدات أممية لإغاثة 1.25 مليون شخص فى أفريقيا جراء إعصار إيداى
إسرائيل تسمح للقائمتين العربيتين بخوض انتخابات الكنيست
واشنطن تنفى ما يشاع عن نيتها إبقاء 1000 جندى فى سوريا
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في إندونيسيا إلى 73 قتيلا
مصرع 24 شخصًا جراء خروج قطار عن مساره في الكونغو
ماكرون يدرس قرارًا بحظر التظاهر في منطقة الشانزليزيه
وزير الاتصالات الإيرانى يدخل معركة مع المتشددين بسبب الإنترنت