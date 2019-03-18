نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

طلاب مدرسة الجمهورية الابتدائية يزورون آثار فوة بكفرالشيخ

زار وفد من طلاب مدرسة الجمهورية الابتدائية، التابعة لإدارة فوه التعليمية، فى محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، آثار مدينة فوه، لتفقد المناطق الأثرية، والتعرف على الصناعات الحرفية القديمة، التى مازال يعمل ...