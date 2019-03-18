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الإثنين 18/مارس/2019 - 12:04 م

غرق طالب أثناء وقوفه فوق صخرة بالبحر لالتقاط صورة في الإسكندرية

غرق طالب أثناء وقوفه
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2556944

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى صخرة بسبب موجة عالية ضربته مما أدت إلى اختلال توازنه وسقوطه بمياه البحر، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحادث.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص في مياه البحر بشاطئ لوران وتوفى، فانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل أول وقوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أنه أثناء وقوف "محمد خالد شحاته السيد البربري"، 21 سنة، طالب، مقيم بعزبة محسن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، أعلى صخرة بشاطئ لوران لالتقاط صورة، اختل توازنه، وسقط في مياه البحر.

وتمكنت قوات من الإنقاذ النهري من استخراج جثة المجني عليه، وذلك بعد أعمال بحث شارك فيها غطاسين متطوعين استغرقت أكثر من 24 ساعة، وتم نقلها إلى مشرحة الإسعاف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وقال أحد أصدقاء المجني عليه، إن الحادث المأساوي تسبب في حالة من الحزن بين أصدقائه، لأنه كان حسن السمعة والخلق وكان خدوم ويحب الخير لكل الناس وكان مشهور عنه بالضحك والهزار في المنطقة والشارع كله.

وكتب أحد اصدقائه على موقع التواصل "فيس بوك": "ربنا يرحمك يأخويا وداعا مستر بربري".

كما تداول آخرون، عبارات كتبها "محمد" قبل وفاته غرقًا على حسابه منها: "لا أعرف معنى الموت ولكن اشتاق إليه".

ومن جانبه، قال أحد الغطاسين المتطوعين في البحث عن جثمان ضحية حادث لوران شرق الاسكندرية، إنه تم العثور على الجثة بالقرب من منطقة سقوطه محشور بين الصخور.

وأضاف الغطاس أن الجثمان نصفه السفلي لأعلي وباقي جسده برأسه محشورة بين الصخور، وتم استخراجه بحذر شديد حتى لا ينفصل رأسه وجسده.

وقال مصدر بأمن الإسكندرية، إن فرق الإنقاذ تمكنت من استخراج الجثة وجاري التأكد من هويتها.

غرق طالب أثناء وقوفه فوق صخرة بالبحر لالتقاط صورة في الإسكندرية
غرق طالب أثناء وقوفه فوق صخرة بالبحر لالتقاط صورة في الإسكندرية
غرق طالب أثناء وقوفه فوق صخرة بالبحر لالتقاط صورة في الإسكندرية
غرق طالب أثناء وقوفه فوق صخرة بالبحر لالتقاط صورة في الإسكندرية
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