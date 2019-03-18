الأمير تشارلز يروج لـ"الاقتصاد الأزرق" في جولته الخارجية

شجع ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، في أولى محطات جولته في منطقة الكاريبي، على "الاقتصاد الأزرق الحيوي" المبني على الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام، لدعم النمو الاقتصادي كجزء من الحل في إطار جهود التصدي للتغير المناخي.



وأشار الأمير تشارلز -حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الإثنين- إلى أن ارتفاع مستويات البحر يمثل تهديدا خطيرا على نحو خاص لدول الجزر القريبة.



وسلط الأمير تشارلز الضوء -في كلمة ألقاها بعد فترة قصيرة من وصوله- على الجهود المبذولة لخلق زراعة مستدامة، مشيدا بالرواد المحليين الذين يخاطرون من أجل حماية البيئة.



وبدأ تشارلز جولته -التي تستمر 12 يوما في الكاريبي- بزيارة سانت لوسيا، ومن المقرر أن تشمل الزيارة جزرا أخرى عديدة كانت فيما سبق مستعمرات بريطانية، بينما لا تزال الملكة إليزابيث على رأس هذه الدول.