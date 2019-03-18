ضبط 22 قطعة سلاح ناري و9511 طلقة متنوعة في حملة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا خلال حملة أمنية مكبرة، من ضبط 22 قطعة سلاح ناري دون ترخيص، و9511 طلقة، و47 قضية تموينية متنوعة.



وذكر بيان لمديرية أمن المنيا اليوم الاثنين- أنه تم ضبط 22 قطعة سلاح ناري دون ترخيص عبارة عن بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، و12 فردا محلي الصنع، و9511 طلقة متنوعة، إضافة إلى ضبط وتنفيذ 1655 حكما قضائيا، وضبط 5 قضايا مخدرات "اتجار".



كما تمكن رجال المرور من ضبط 3878 مخالفة مرورية متنوعة، إضافة إلى فحص عدد 62 عينة - في إطار الحملة المقررة لتوقيع الكشف الطبي عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة- والتي أسفرت عن إيجابية 5 عينات، وحالة امتناع.



وتمكن رجال شرطة المرافق من رفع وإزالة 182 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة، ومخالفات نظافة؛ لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين، وتحرير 12 مخالفة مسحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة الوقائع، وجار العرض على النيابة لتولي التحقيقات.