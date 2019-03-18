"القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من حكومة كردستان العراق

استقبل المجلس القومي للمرأة وفدا ضم ممثلي وزارات الداخلية والعدل والأسرة بحكومة إقليم كردستان في جمهورية العراق، للتعرف على جهود المجلس في مجال حل النزاعات العائلية وأشكال المساعدة القانونية المقدمة، ودور محاكم الأسرة.



هذا وقامت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، بالتعريف بدور المجلس وتشكيله، ومجالات عمله، وأكدت أنه يعد الآلية الوطنية لتمكين المرأة، كما عرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.



كما أكدت الأستاذة أمل عبد المنعم أن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها هو الذراع المجتمعي للمجلس، ويعد بمثابة حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية، واستعرضت تاريخ إنشائه، وقامت بالتعريف بجهوده وخدماته، وأهدافه التي تتمثل في تحديد المشكلات التي تواجه المرأة المصرية ووضعها أمام صانع القرار تمهيدا لحلها، وتقديم الاستشارات القانونيه المجانيه للمرأة، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء والمساعدة على تنفيذ الأحكام التي يتم الوصول إليهم، وتعزيز وعي المرأة بحقوقها، تحويل المرأة المعنفة الى دور الاستضافة المتعاونه مع المكتب.



وانتهت الزيارة بجولة تفقدية داخل مكتب الشكاوى بالمجلس للتعرف على آلية العمل به وأسلوب تلقي الشكاوى.