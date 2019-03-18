تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه

تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-3-2019، مقارنة بختام تعاملات الأمس.



وانخفض سعر العملة الأوروبية على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بالغا 19.60 جنيه للشراء، 19.77 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل.



وفى بنوك أخرى، جاء سعر اليورو كالتالى:

فى البنك المركزى:19.61 جنيه للشراء، 19.77 جنيه للبيع



فى البنك الأهلى المصرى: 19.60 جنيه للشراء، 19.77 جنيه للبيع



فى بنك مصر:19.61 جنيه للشراء، 19.78 جنيه للبيع



فى بنك البركة: 19.55 جنيه للشراء، 19.86 جنيه للبيع



فى البنك التجارى الدولى cib:

19.59 جنيه للشراء، 19.76 جنيه للبيع



فى مصرف أبو ظبى الإسلامى: 19.68 جنيه للشراء،19.84 جنيه للبيع





فى بنك الإسكندرية: 19.59 جنيه للشراء، 19.78 جنيه للبيع