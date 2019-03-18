أمن القاهرة يطلق سراح سمسار وطالب عقب اختطافهما بنصف ساعة في بدر

نجح قطاع أمن القاهرة في إطلاق سراح سمسار عقارات ونجل شقيقه، عقب اختطافهما بنصف ساعة على يد 6 من العناصر الإجرامية من مدينة نصر؛ بسبب خلافات مالية مع والد المجني عليه الثاني.



وكان اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بدر لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحى الثانى دائرة القسم، تمكنوا من ضبط سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها كلٍ "مجدى. أ. م" 29 سنة عاطل، "جمال. ر. م" 36 سنة سمسار عقارات، "خالد. ع. ع" 25 سنة ميكانيكى، "محمد. ص. ن" 17 سنة عاطل، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، و"يوسف. م. ع" 21 سنة عاطل، و"محمد. ع. إ" 30 سنة، سائق، وبصحبتهم المجني عليهما "محمود. س. ا" 35 سنة سمسار عقارات مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ونجل شقيقه "محمد. أ. س" 14 سنة، طالب ومقيم بدائرة القسم.



بمناقشة المجنى عليهما أمام العميد محمد يوسف رئيس قطاع شرق القاهرة، قررا أنهما حال تواجدهما بمكتب عقارات بالحى الثانى بدائرة القسم "ملك والد الأخير"، فوجئا بحضور المتهمين منمستقلين السيارة الميكروباص المضبوطة، وقاموا بإصطحابهما كرهًا عنهما إلى أن تم ضبطهما وإتهموهم بالشروع فى إختطافهما.



بمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بسابقة وجود خلافات مالية بينه وبين والد المجنى عليه الثانى، فإتفق مع باقى المتهمين على التوجه لمكتبه لإختطافه لإجباره على حل الخلافات المالية المشار إليها، إلا أنه فوجئ بعدم تواجده فقام بالإشتراك مع باقى المتهمين بإصطحاب المجنى عليهما داخل السيارة بقصد مساومته على إطلاق سراحهما مقابل حل الخلافات المالية بينهما.



وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول وإعترفوا بإشتراكهم معه فى إرتكاب الواقعة، فأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بإتخاذ الإجراءات القانونية.