القاهرة : الإثنين 18 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
حوادث
الإثنين 18/مارس/2019 - 12:00 م

أمن القاهرة يطلق سراح سمسار وطالب عقب اختطافهما بنصف ساعة في بدر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي - هدير مصطفى
dostor.org/2556932

نجح قطاع أمن القاهرة في إطلاق سراح سمسار عقارات ونجل شقيقه، عقب اختطافهما بنصف ساعة على يد 6 من العناصر الإجرامية من مدينة نصر؛ بسبب خلافات مالية مع والد المجني عليه الثاني.

وكان اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بدر لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحى الثانى دائرة القسم، تمكنوا من ضبط سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها كلٍ "مجدى. أ. م" 29 سنة عاطل، "جمال. ر. م" 36 سنة سمسار عقارات، "خالد. ع. ع" 25 سنة ميكانيكى، "محمد. ص. ن" 17 سنة عاطل، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، و"يوسف. م. ع" 21 سنة عاطل، و"محمد. ع. إ" 30 سنة، سائق، وبصحبتهم المجني عليهما "محمود. س. ا" 35 سنة سمسار عقارات مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ونجل شقيقه "محمد. أ. س" 14 سنة، طالب ومقيم بدائرة القسم.

بمناقشة المجنى عليهما أمام العميد محمد يوسف رئيس قطاع شرق القاهرة، قررا أنهما حال تواجدهما بمكتب عقارات بالحى الثانى بدائرة القسم "ملك والد الأخير"، فوجئا بحضور المتهمين منمستقلين السيارة الميكروباص المضبوطة، وقاموا بإصطحابهما كرهًا عنهما إلى أن تم ضبطهما وإتهموهم بالشروع فى إختطافهما.

بمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بسابقة وجود خلافات مالية بينه وبين والد المجنى عليه الثانى، فإتفق مع باقى المتهمين على التوجه لمكتبه لإختطافه لإجباره على حل الخلافات المالية المشار إليها، إلا أنه فوجئ بعدم تواجده فقام بالإشتراك مع باقى المتهمين بإصطحاب المجنى عليهما داخل السيارة بقصد مساومته على إطلاق سراحهما مقابل حل الخلافات المالية بينهما.

وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول وإعترفوا بإشتراكهم معه فى إرتكاب الواقعة، فأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بإتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ اسبوع

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ اسبوع

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

الآن

بوق الإرهاب.. القصة الكاملة لتحريض وجدي غنيم للإخوان في الجزائر

البورصة تربح 314.1 مليون جنيه في مستهل تعاملات اليوم

الجارديان: اكتشاف جديد يؤكد إنشاء الفراعنة قوارب نهرية غير عادية

وزير الأوقاف يرحب بدعوة السيسى لتجديد الخطاب الإنسانى

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل في الغربية

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

ألبومات الصور

غرق طالب أثناء وقوفه فوق صخرة بالبحر لالتقاط صورة في الإسكندرية

رئيسا النواب والوزراء يتفقدان مقر الجامعة بأسوان الجديدة

رئيس "بلطيم": استمرار الكابلات الكهربائية أسفل الطريق الدولي

طلاب مدرسة الجمهورية الابتدائية يزورون آثار فوة بكفرالشيخ

رياضة

تشيلسي يلاقي سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات

إعلامي سعودي: الشلهوب يشبه تشافي

عمر صلاح وعبد السلام ينتظمان في معسكر المنتخب الأولمبي

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل في الغربية

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

ads
كشكول

"أنت أقوى من المخدرات" ندوات تثقيفية بزراعة الإسكندرية

"التصحيح الإلكتروني والتعريف بمركز القياس والتقويم" ورشة عمل بآداب المنوفية

بدء امتحانات التخلف بمسابقة العقود المؤقتة.. غداً

حلول مبتكرة لحماية البيئة وترشيد الطاقة بـ"هندسة المنوفية"

"الدراسات البينية في العلوم العربية والإسلامية" مؤتمر بدار علوم المنيا

الأمصار

كلوب يكشف سبب امتناع صلاح عن تنفيذ ضربة الجزاء

هكذا احتفل عمرو دياب مع دينا الشربيني بعيد ميلادها

الاحتلال: مقتل حاخام صهيوني في عملية سلفيت الفدائية

شاهد.. اللحظات الأولى لعملية سلفيت الفدائية في فلسطين

من أصول لبنانية.. رحيل ملك "موسيقى الأمواج" ديك ديل

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في روسيا

عداء كفيف وكلابه يدخلون التاريخ في سباق نيويورك لنصف الماراثون

امرأة أمريكية تضع ست أطفال بصحة جيدة في ست دقائق فقط

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

تقرير: 56 مليون طفل في العالم قد يتوفون بحلول عام 2030

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎