ضبط مدير صيدلية بحوزته أدوية وأقراص مهربة جمركيًا بالمعصرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مدير صيدلية بحوزته أدوية وأقراص مهربة جمركيًا في المعصرة.



تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مدير إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة المعصرة؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية داخل مخزن بدون ترخيص قدرها "99 قرص وأمبول لأدوية مخدرة، 7132 ألف قرص وعبوة وأمبول لأدوية مهدئات، 155 قرص قرص مخدر، 282 قرص وعبوة لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر، 7680 قرص وعبوة لأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة".



وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازة المضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.