القاهرة : الإثنين 18 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
مصر
الإثنين 18/مارس/2019 - 10:43 ص

شباب ملتقى أسوان: التوصيات تعزز التكامل العربي الأفريقي

شباب ملتقى أسوان
شباب ملتقى أسوان
أ ش أ
dostor.org/2556763

أشاد عدد من الشباب المشارك فى ملتقي الشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان بالنتائج والتوصيات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية، مؤكدين أن هذه التوصيات تساهم في تعزيز التكامل العربي الأفريقي ومد جسور التواصل بين دول المنطقتين.

وقال الشباب إنهم يأملون فى أن تقود مصر الشباب العربي والأفريقي عبر خلق مبادرات فعالة تستفيد منها جميع البلدان الأفريقية والعربية، وأكدوا أن مثل هذه الملتقيات تساهم بشكل كبير في التقارب بين الشعوب العربية والأفريقية لأننا فى أمس الحاجة الآن إلى أمة واحدة عربية أو أفريقية لتحقيق رؤية واحدة بمشاركة جميع الشباب، ودعوا مصر إلى متابعة تنفيذ التوصيات التى صدرت عن الملتقى وأعلن عنها الرئيس السيسى.

من جهته، قال محمود منصور من فلسطين إن هذا الملتقى كان ناجحا جدا بمشاركة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي الذين تبادلوا الأفكار والرؤى التى تهم القارة الأفريقية والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن طموح الشباب كان السائد فى هذا الملتقى حيث عمل الشباب على خطة عمل للوصول إلى رؤى بدعم كامل من القيادة المصرية من أجل نجاح الملتقى.

وأعرب عن أمله فى أن تتحول خطط العمل التي عمل عليها الشباب على مدار أيام الملتقى إلى واقع، كما أن التوصيات خرجت نتيجة عصف الذهن من قبل شباب الملتقى..متمنيا أن تتحقق هذه التوصيات على أرض الواقع.

بدوره، وجه المهندس مايكل ماهر من السودان التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسى على تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا الملتقى نجح في كسر القيود التي كانت موجودة بين الشباب فى أفريقيا والعرب وأصبح الآن هدفهم تحقيق الحلم الكبير وهو اتحاد شباب أفريقيا والعرب على قلب واحد وفكر واحد.

واعتبر ماهر التوصيات التي صدرت فى الجلسة الختامية ناجحة جدا خصوصا التوصية المتعلقة بالإعداد والتجهيز لملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين ومبدأ أخوية وادي النيل.

وأكد أنه كشاب سوداني إن هذه التوصية أسعدته جدا، لأن مصر والسودان بالفعل شعب واحد..مشددا على أن تطبيق هذه التوصية على أرض الواقع بين أيادي الشباب المصري والسوداني.

فيما قال طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن الملتقى اجتمعت فيه عبقرية المكان وعبقرية الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال جلساته، مشيرا إلى أن التوصيات تمس المجتمعات العربية والأفريقية في مجالات عدة، كما أن التوصيات عبرت عن النقاشات التي تمت خلال الجلسات المتنوعة في موضوعاتها.

وأكد الخولي أن جميع التوصيات التي أعلنها الرئيس السيسي تعزز وجود مصر في القارة الأفريقية، وتصب في صالح التكامل العربي والأفريقي وتحقيقها هو خطوة للأمام في طريق نجاح الشباب وتنمية قدراتهم وتحقيق أهدافهم.

في السياق ذاته، قال شهاب الهاشمي من الإمارات إن الملتقى فرصة عظيمة للتلاقي مع الأشقاء من أفريقيا،كما أنه يعزز الولاء والانتماء الوطني لشباب مصر ويساهم في تعزيز العلاقات العربية والأفريقية، متوجها بالشكر للرئيس السيسي لدعمه شباب المنطقة وحسن استقبالهم والاستماع لهم خلال فعاليات الملتقى.

وأكد الهاشمي أن التوصيات التي خرجت من الملتقى تثلج الصدور، وفي انتظار تحقيقها على أرض الواقع؛ لكي ينهض الشباب العربي والأفريقي ويسير بخطى ثابتة نحو التقدم، مضيفا "أن كل التوصيات مؤثرة وعظيمة ولكن أهم ما استوقفني هي توصية الرئيس الإنسانية بشأن علاج مليون أفريقي من فيروس سي، وهذا يؤكد أن مصر دائما ما تفتح أبوابها لكل الأشقاء وكل إنسان على وجه الأرض".

وأشار الشاب الإماراتي إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ألغت مسمى اللاجئين الذي فيه تجريح للأشقاء في المنطقة، وهذا يؤكد دور مصر الرائد في المنطقة العربية والأفريقية.

من جانبه، قال علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن التوصيات التي أعلنها الرئيس السيسي تؤكد أن مصر عادت بقوة إلى محيطها الإقليمي واستعادت ريادتها في أفريقيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يشارك القارة الأفريقية في مشاكلها بعد إطلاقه مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي.

وأضاف أن الملتقى أتاح تبادل وجهات النظر في مختلف المجالات بين شباب المنطقتين، موضحا أن الوصول لرؤية ثقافية لمواجهة الإرهاب والتطرف في القارتين كان على رأس اهتمامات وأولويات الشباب في الملتقى، وأشار إلى أن الإرهاب يبدأ فكرا ويجب مواجهته بالفكر المستنير والتقدمى.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ اسبوع

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

الآن

ملتقى الشباب العربي الأفريقي يستحوذ على اهتمامات صحف القاهرة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 24 درجة

واشنطن تنفى ما يشاع عن نيتها إبقاء 1000 جندى فى سوريا

سمية الخشاب تتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة على يوتيوب بـ"بتستقوى".. فيديو

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

ألبومات الصور

90 مدرسة ثانوية بكفر الشيخ تتسلم شريحة التابلت لبدء التشغيل

محافظ الوادي الجديد يوصي بتدريب طلاب الثانوي الصناعي

الأقصر تحتفل بمولد الشيخ موسى

بالصور.. إيمان البحر درويش يحتفل بذكرى ميلاد فنان الشعب على مسرح الحرية

رياضة

بالصور| الألعاب النارية.. تحرق دكة بدلاء لاعبي أولمبياكوس وقرار تحكيمي بإلغاء الديربي

ماورو إيكاردي يقترب من ريال مدريد برقم خيالي

نوفاك ديوكوفيتش يحافظ على صدارة تصنيف لاعبى التنس المحترفين

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

ads
كشكول

"ألسن عين شمس" تنهى تجهيزاتها لملتقى التوظيف السنوى 2019

جامعة القاهرة تطلق مسابقة للتفكير النقدي بجوائز تصل مليون جنيه

تعرف علي الدول المشاركة بمنتدي "التعليم العالى بين الحاضر والمستقبل"

اليوم.. الجامعة الأمريكية تشهد توقيع الطبعة الإنجليزية لـ"شاهد علي الحرب والسلام"

اليوم.. بدء تظلمات اختبارات التعاقد المؤقت للمعلمين

الأمصار

روحاني: طهران سترفع دعوى قضائية ضد أمريكا

محامي مرتكب هجوم "مسجدي نيوزيلندا" يعلن تخليه عن القضية

13 نقابة جزائرية ترفض دعم جهود تشكيل الحكومة

مسؤولون: المتهم الرئيسي في هجوم المسجدين بنيوزيلندا زار إسرائيل ٢٠١٦

كواليس وتفاصيل جديدة في حادث نيوزيلندا الإرهابى

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

امرأة أمريكية تضع ست أطفال بصحة جيدة في ست دقائق فقط

الجارديان: اكتشاف جديد يؤكد إنشاء الفراعنة قوارب نهرية غير عادية

20 مارس.. انطلاق كرنفال ارسم للسلام فى دورته الثانية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

تقرير: 56 مليون طفل في العالم قد يتوفون بحلول عام 2030

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎