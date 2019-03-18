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الإثنين 18/مارس/2019 - 10:42 ص

بريطانيا تؤكد استعدادها لمساعدة نيوزيلندا بعد الهجوم الإرهابي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2556762

أعلنت بريطانيا استعدادها لتقديم أية مساعدة ضرورية لنيوزيلندا عقب الهجوم على وقع مسجدين وأسفر عن مقتل 50 شخصًا على الأقل.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي - في اتصال هاتفي مع نظيرتها النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين -: "إن بلادها ستقدم أية مساعدة ضرورية لنيوزيلندا عقب الهجوم الذي وقع الجمعة الماضية".

وأضافت أنه تم مناقشة استجابة الأجهزة الأمنية والصحية النيوزيلندية السريعة والنموذجية والأعمال الشجاعة التي قامت بها الشرطة والمسعفين.

من جهة أخرى، ذكرت الشرطة الأسترالية أنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز، مشيرة إلى أن فرقة (نيو ساوث ويلز) المشتركة لمكافحة الإرهاب قامت بعملية تفتيش لمنزل في بلدة ساندي بيتش قرب كوف هاربور، وبعد قليل جرت عملية أخرى بمنزل في لورنس قرب ماكلين.

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