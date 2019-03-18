تباين أداء الأسهم الأوروبية مع ترقب التطورات السياسية والاقتصادية

تباين أداء مؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب التطورات السياسة والاقتصادية داخل أوروبا.



وارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1% إلى 381.5 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3% عند 7247.4 نقطة.



أما مؤشر "داكس" الألماني فاستقر عند 11683.3 نقطة، فيما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي مُسجلًا 5404.2 نقطة.



وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1345 دولار.



ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات الميزان التجاري في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.



كما من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمدة يومين بدءًا من 21 مارس الجاري، حيث من المقرر أن يكون البريكست على رأس أولوياتهم.



وكان البرلمان البريطاني صوت في الأسبوع الماضي لصالح تمديد المادة 50 والتي تسمح بتأجيل البريكست حتى شهر يونيو المقبل في حال التوصل لاتفاق خلال مارس الجاري.



ومن المقرر أن يعقد بنك إنجلترا في الأسبوع الجاري اجتماع سياسته النقدية وسط توقعات أن يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير.