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الإثنين 18/مارس/2019 - 10:34 ص

مكرم تثمن جهود سفير مصر بأوغندا في الإفراج عن المحتجزين وترحيلهم للقاهرة

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
dostor.org/2556748

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجاح جهود السفير طارق سلام سفير مصر لدى أوغندا، لإنهاء موقف المصريين المحتجزين حيث تم ترحيل 14 مصريا، كانوا محتجزين في أوغندا إلى القاهرة، صباح اليوم.

ومن ناحيتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، عن شكرها السفير طارق سلام، لما قام به من اتصالات ومجهودات مكثفة، والتي أثمرت عن استجابة السلطات الأوغندية؛ ووصول أبنائنا لأرض الوطن، اليوم؛ تقديرا للعلاقات الخاصة بين الدولتين.

تعود تفاصيل القضية إلى القبض على 14 مصريًا؛ لحملهم إقامات مزورة وتورطهم في تجارة بضائع تجارية في الشارع بدون تصريح.

وأكد سلام أنه قام خلال فترة الاحتجاز بإيفاد أربع زيارات من القنصلية المصرية؛ للوقوف على سير التحقيقات مع السلطات الأوغندية والاطمئنان على المواطنين.

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