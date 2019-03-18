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الإثنين 18/مارس/2019 - 10:34 ص

بوق الإرهاب.. القصة الكاملة لتحريض وجدي غنيم للإخوان في الجزائر

وجدي غنيم
وجدي غنيم
هالة أمين
dostor.org/2556747

في تحركات مستمرة، يحاول الإخوان ركوب الأحداث في الجزائر كما فعلت الجماعة في ثورات الربيع العربي في 2011، والتي قامت خلالها بإختراق احتجاجات الشباب وانتهاز الفرصة لنشر الفوضى والوصول إلى الحكم.

وفي تحرك مثير للجدل قام الإرهابي وجدي غنيم والمدرج في قوائم الإرهاب لمصر والإمارات والسعودية والبحرين في بيان الدول الأربع المشترك، ببث فيديو على قناته على "يوتيوب" لتحريض الإخوان بالجزائر على مواصلة اختراق مظاهرات الشباب هناك.

ورغم أن المتظاهرين الجزائريين تصدوا الجمعة الماضية لمحاولة إخوان الجزائر الركوب على الاحتجاجات التي تفرض تمديد ولاية الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مرة أخرى، وقاموا بطرد زعيم الإخوان بالجزائر عبدالله جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإخواني من المسيرات، يظهر وجدي غنيم ويدعو من تركيا الإخوان للاستمرار في تحركاتهم.

وهاجم غنيم في تسجيل على صفحته بموقع "يوتيوب" تحت عنوان "تحية إلى شعب الجزائر المسلم الأبي"، النظام الجزائري والمؤسسة العسكرية، واتهمهما بالعمالة لفرنسا، ودعا المتظاهرين إلى الخروج لما أسماه بالجهاد ضد النظام وتطبيق الشريعة الإسلامية.

وبحسب تقرير للعربية، فإنه قد وجه أيضا رسالة مشفرة إلى عناصر الإخوان في الجزائر للخروج من أجل خطف الاحتجاجات الشعبية التي يقودها الشباب الجزائري الذي ينادي بتغيير ديمقراطي، وقال في تسجيله "أريد من إخواني الخروج ورفع الشعارات الإسلامية".

وقد استنكر عدة جزائريين فيديو غنيم، ومنهم من قال "غنيم لاجئ في تركيا العلمانية ويريد تطبيق الشريعة بالجزائر، ووصفوه بالدعوة إلى الدمار والإرهاب والفوضى، محذرين غنيم وداعين إياه إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي، وعدم انتهاز التحركات الشعبية بالجزائر من أجل الدعوة إلى الفتنة والتحريض على الفوضى، معبرين عن رفضهم لأي دور لجماعة الإخوان، واستعدادهم التصدي لمشروعها التخريبي.

وقال أمين حمادي ناشط جزائري تعليقا عى فتنة غنيم، "نرى هذا الإخواني وجدي غنيم يطالب الجزائريين بالجهاد لإقامة الدولة الإسلامية، وليس التظاهر من أجل دولة ديمقراطية، بل حتى رمى وقذف المجاهدة جميلة بوحيرد، وللتذكير فإن وجدي غنيم لاجئ في تركيا العلمانية، ولكم أن تتخيلوا عن ما سيحصل له لو تجرأ وخرج في الشارع هناك، وطالب الأتراك بإقامة الشريعة وإلغاء العلمانية".

وحذر حمادي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خطورة تنظيم الإخوان على الاحتجاجات بالجزائر، وأضاف "ألم أقل لكم إن الإخوان المدعششين سوف يخرجون من أصقاع الأرض من جحورهم وأعشاشهم كالغربان، ليركبوا حراك الشعب الجزائري ويغتصبوا منجزاته، حتى لا تكون هناك جزائر حرة وديموقراطية".

ووفقا للتقرير فقد تم تداول رقم هاتف وجدي غنيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب ناشطون بضرورة شن هجوم على غنيم الذي وصفوه بتاجر الدين، حيث يسعى الإخوان ومن يدور في فلكهم إلى إفساد المظاهرات واستغلال الشارع سياسيًا من أجل تمرير شعارات وبيانات تخدم أجندتهم، وهناك تخوفات من تكرار سيناريو التسعينات، عندما دخل الإسلاميون في حرب مريرة مع الجيش، أدت إلى وفاة حوالي ربع مليون جزائري.

ووجدي عبد الحميد محمد غنيم مواليد 8 فبراير 1951 بمحافظة الإسكندرية، داعية إسلامي مصري ومن أقطاب جماعة الإخوان المسلمين وأُبعد من البحرين عام 2008، بسبب موقفه من الكويت في حرب العراق إلى جنوب أفريقيا سافر إلى عدة بلدان منها إنجلترا التي أخرج منها ومنعه من الدخول إليها بتهمة التحريض على الإرهاب، وقد رحل إلى اليمن ومن ثم غادرها ورحل إلى ماليزيا.

وتم وضعه في السجن 8 مرات في مصر، و6 مرات خارج مصر، واعتقل في مصر 1981 و1989 و1991 و1992 و1993 و1994 و1998، ومن الدول التي اعتقل فيها الشيخ وجدي، اعتقل في كندا وأمريكا وإنجلترا مرتين وسويسرا واعتقل في جنوب إفريقيا واعتقل في اليمن.

واتفقت الدول الأربع "مصر والسعودية والامارات والبحرين" على وضعه ضمن تصنيف أفراد وكيانات في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

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