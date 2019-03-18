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الإثنين 18/مارس/2019 - 10:30 ص

مصر تستضيف اجتماعات اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون

الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2556744

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستضافة اجتماعات اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون أبريل المقبل، والذي يترأسه حاليا الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال أبو ستيت - في بيان اليوم الاثنين- إن الدورة الحالية، والتي تسلمت مصر رئاستها خلال الاحتفالية التي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد نهاية نوفمبر الماضي، تتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيس المجلس الدولي للزيتون، مؤكدا أن تلك الاجتماعات تمثل واحدًا من الأحداث الدولية الهامة، حيث من المقرر أن يشارك فيها ممثلو 47 دولة منتجة للزيتون على مستوى العالم، فضلا عن عدد كبير من الباحثين والخبراء والمنتجين.

وأضاف أن هذا المجلس يضم في عضويته الدول المسؤولة عن 98% من إنتاج الزيتون في العالم، حيث أنه يساعد في تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في مشروعات الأبحاث والتدريب ونقل التكنولوجيا، كما أنه معني أيضًا بوضع الشروط والمعايير المختلفة لتصنيف الزيتون والزيت الناتج منه.

وأوضح أبوستيت أن المجلس الدولي للزيتون يدعم الكثير من المشروعات في الدول الأعضاء ماليًا وفنيًا، مشيرًا إلى أن عضوية المجلس تساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التصدير للزيتون بين الدول الأعضاء.

من جهته.. قال الدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون إن اجتماعات اللجنة الاستشارية ستبدأ بندوة عالمية حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون في مصر، بمشاركة وزارات الزراعة والاستثمار والتجارة والصناعة، بحضور عدد كبير من كبار المستثمرين والعاملين في مجال صناعات الزيتون المتكاملة من (إيطاليا، وأسبانيا والبرتغال)، بالإضافة إلى العديد من المستثمرين من مصر والدول العربية، وكذلك عدد من المؤسسات الدولية المانحة للتسهيلات للمشروعات العملاقة، وشركة الريف المصري الجديد ومشروع مستقبل مصر.

وأضاف خيرت أنه من المقرر أيضَا عقد دورة تدريبية حول (زيتون المائدة)، بمشاركة محاضرين وخبراء دوليين وبحضور متدربين من داخل مصر ومن مختلف دول العالم المشاركة في الاجتماع.

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