الهضبة وتامر حسني وأنغام وهاني شاكر أبرز نجوم حفلات عيد الربيع

يستعد عدد من نجوم الغناء لإحياء حفلات عيد الربيع وشم النسيم في مصر وعدد من الدول العربية،

فيحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى في أحد المنتجعات بشرم الشيخ، إضافة إلى حفل آخر بمدينة دبي.



وما زالت المفاوضات قائمة لإحياء تامر حسني لحفلا آخر بشرم الشيخ تنشيطا للسياحة، ويحيي هاني شاكر حفلا بدار الأوبرا المصرية بمناسبة أعياد شم النسيم، حيث ما زالت دار الأوبرا تفاوض عدد من النجوم لهذه الحفلات المقرر أن تنطلق مطلع شهر أبريل المقبل.



ويقدم تامر عاشور حفلا بأحد الفنادق الكبرى بالتزامن مع إطلق ألبومه الجديد "أيام" ويقدم خلاله عدد من أغاني ألبومه الجديد خلال الحفل.



كما تحيي إصالة حفلا غنائيا بالسعودية خلال الفترة المقبلة بصحبة الفنان مطرف المطرف، وتقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيها.



فيما تقدم أنغام حفلا آخر بأحد الفنادق الكبرى مطلع أبريل المقبل، احتفالا بقدوم الربيع، وما زال عدد من متعهدي الحفلات في مفاوضات مع عدد من النجوم لإحياء حفلات موسم عيد الربيع.