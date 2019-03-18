سعر صرف العملات الأجنبية اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الاثنين 18 مارس 2019، تراجعا طفيفا، وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.



وبلغ سعر صرف الدولار نحو 17.33 جنيه للشراء و17.43 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.63 جنيه للشراء و19.75 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 23.06 جنيه للشراء و23.1 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.25 جنيه للشراء و17.39 جنيه للبيع.



وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو15.55 جنيه للشراء و15.64 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.58 جنيه للشراء و2.59 جنيه للبيع.