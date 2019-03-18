البورصة تربح 314.1 مليون جنيه في مستهل تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 314.1 مليون جنيه.



وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.03 %، ومسجلا 15038.09 نقطة، وEGX50 بنسبة " 0.08 مسجلا 2458.96 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.08% وصولا لمستوى 2465.52 نقطة.



كما ارتفع EGX30capped بنسبة 0.07%، ليسجل 19242.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.04% مسجلا 697.39 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" هو الآخر بنسبة 0.01% مسجلًا 1771.14 نقطة.