سول تعتزم إجراء محادثات عسكرية مشتركة مع جارتها الشمالية

تعتزم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عقد محادثات عسكرية مشتركة على مستوى جنرال أو على مستوى العمل مع كوريا الشمالية قريبا؛للتشاور حول سبل تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين خلال العام الجاري.



وقال ممثلو الوزارة - خلال جلسة برلمانية للجنة الدفاع اليوم الاثنين وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- إن هناك خططا لوضع سبل تنفيذ اتفاقيات 19 سبتمبر العسكرية الموقعة بين الكوريتين، والمقرر تنفيذها خلال العام الجاري.



ونقلت السلطات العسكرية نيتها هذه إلى الجانب الكوري الشمالي عبر الخط الساخن المباشر بين السلطات العسكرية بين البلدين، ويُفسر ذلك - حسب يونهاب - بأن الحكومة تهيئ بيئة لمناقشة مسألة التفكيك النووي، التي يبدو أنها فقدت زخما بعد انتهاء لقاء القمة الكوري الشمالي والأمريكي الثاني في هانوي نهاية شهر فبراير الماضي بدون نتيجة؛ وذلك مع مواصلة مساعيها لتخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وبناء نظام السلام المستدام فيها.

