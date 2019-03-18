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الإثنين 18/مارس/2019 - 10:19 ص

حبس شقيقين لاتهامهما بقتل جارهما في المنوفية بسبب خلافات عائلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مصطفى دياب
dostor.org/2556726

أمرت نيابة مركز الباجور بالمنوفية، برئاسة المستشار إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، بحبس شقيقين بقرية العرب التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل شخص في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات عائلية.

كان مدير أمن المنوفية، اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مستشفى الباجور النموذجى يفيد بوصول "ف ع ا ن" 50 عامًا فكهاني، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف من الأذن اليسرى ومقيم في قرية العرب دائرة مركز الباجور، ولم تنجح محاولات إسعافه وتوفى داخل المستشفى.

على الفور تحركت قوة من مباحث مركز الباجور برئاسة الرائد أحمد كشك لمستشفى الباجور، وبسؤال زوجة القتيل اتهمت شقيقين من جيرانهم بقتله، نتيجة مشادة كلامية على خلفية خلافات عائلية سابقة.

وتمكن قوات المباحث من القبض على كل من "أ م ا" 33 عامًا عامل بشركة مقاولات، وشقيقه "ع. م. ا" 29 عامًا مزارع، ومقيمان قرية العرب دائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر رقم 5399 جنح الباجور.

وبعرضهما على النيابة اعترفا بقتله بسبب مشاجرة نشبت بينهم، فأصدرت النيابة قرارها السابق.

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